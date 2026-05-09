المقاومة اللبنانية تقصف قاعدة "شراغا" جنوب نهاريّا.. وتدكّ مركزاً قيادياً جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن سلسلة عمليات استهدفت خلالها تجمّعات لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ردًّا على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار واعتداءاته المستمرة.

وفي بيانها الجمعة، أكّدت المقاومة استهداف دبّابة "ميركافا" في موقع نمر الجمل المستحدث بمحلّقة انقضاضيّة، محققّةً إصابة مؤكدة.

كما استهدفت مركزاً قياديّاً مستحدثاً لـ"جيش" العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية محققةً إصابة مؤكّدة.

واستهدف مجاهدو المقاومة قاعدة شراغا (المقرّ الإداريّ لقيادة لواء غولاني وتموضع قوةّ إيغوز) جنوب مستوطنة نهاريّا بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

كما طالت المسيّرات الانقضاضية التابعة للمقاومة الإسلامية، تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة رشاف، إضافة إلى تجمّعٍ لجنود الاحتلال في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال عند حاجز اسكندرونة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضية محققةً إصابة مباشرة، كما دكّت تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في محيط جبّانة مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

وفي بياناتٍ أخرى، أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم أن مجاهديها استهدفوا آليّات تابعة لـ"جيش" الاحتلال كانت تتقدّم من بلدة رشاف إلى أطراف بلدة حداثا بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع، إضافةً إلى استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في منطقة اللبونة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

وفي وقتٍ سابقٍ يوم الجمعة، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف آليات عسكريّة تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي أثناء تحركها من شرق بلدة البيّاضة باتجاه بلدة شمع بصليةٍ صاروخيّة، وذلك بتاريخ 06-05-2026.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصدّيها لقوات الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتستهدف تجمّعات الجنود والآليات، وتوقع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على الخروقات الإسرائيليّة.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لوقف إطلاق النار والهدنة مع لبنان، حيث يستهدف المدنيين والطواقم الطبية والمنازل في مناطق متفرّقة جنوبي البلاد، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، مسفراً عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

.....................

انتهى / 323