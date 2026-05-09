استشهاد 10 في عدوان صهيوني على جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استشهد 10 مواطنين لبنانيين، من جراء اعتداءات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة.

وفي أبرز المجازر التي ارتكبها الاحتلال، أعلنت الوزارة الجمعة أنّ الاعتداء الإسرائيلي على بلدة عنقون، في قضاء صيدا، أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنّ حصيلة العدوان على بلدة الزرارية، في قضاء صيدا أيضاً، بلغت 3 شهداء من بينهم طفلان.

وفي قضاء النبطية، استشهد شخص وأُصيب 4 آخرون من بينهم سيدة، في الاعتداء الإسرائيلي على بلدة ميفدون.

الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان الجمعة

واعتدى الاحتلال الإسرائيلي، بواسطة الطيران الحربي، على أكثر من 35 بلدة جنوبية، تركّزت على قرى قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى غارات استهدفت بلدة الخريبة وجرود بلدة بريتال في قضاء بعلبك بالبقاع شرقي لبنان.

أمّا الاعتداءات بواسطة الطيران المسيّر، فاستهدفت بلدتي الزرارية وعرب الجلّ في قضاء صيدا، وبلدات كفرتبنيت وحبوش وجبشيت في قضاء النبطية، وبلدات دير انطار والسلطانية وحاريص وحداثا في قضاء بنت جبيل.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي كذلك بلدات الحنية وصور ومجدل زون في قضاء صور، وبلدات زوطر الغربية وزوطر الشرقية وكفرتبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدتي برعشيت وصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل.

كذلك، أقدم "جيش" الاحتلال على تنفيذ عمليات نسف وتفجير في مدينتي الخيام وبنت جبيل.

وتأتي الاعتداءات الإسرائيلية في إطار الانتهاكات المتكرّرة والمستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يستمر قصف القرى والبلدات، وعمليات النسف والتفجير في المناطق الحدودية، إلى جانب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ما يسمّى بـ"الخط الأصفر"، والذي يضمّ 55 بلدة ينوي الإبقاء على قواته داخلها.

والجدير ذكره، أنّ وقف النار في لبنان جاء بضغط إيراني على الولايات المتحدة، حيث اضطرت الأخيرة إلى إعلانه في إطار الهدنة المستمرة مع إيران، إلا أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك هذا البند، ومحاولاته لعرقلة مسار التسوية بين طهران وواشنطن.

