السعودية ترفض استخدام أمريكا أجوائها وقواعدها بـ"مشروع الحرية" لفتح هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت وكالة “فرانس برس”، أن السعودية رفضت السماح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية ضمن عملية “مشروع الحرية” التي أطلقتها واشنطن لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن مصدرين سعوديين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الرياض أبلغت واشنطن رفضها تنفيذ طلعات جوية أو عمليات عسكرية ضد إيران انطلاقاً من الأراضي السعودية، مؤكدة أن استخدام القواعد والأجواء سيبقى مقتصراً على مهام أخرى غير مرتبطة بالتصعيد الحالي.

وبحسب المصادر، فإن السعودية اعتبرت أن العملية الأمريكية “ستؤدي إلى تصعيد الوضع ولن تحقق نتائج”، فيما شددت الرياض مراراً على رفض استخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق عملية “مشروع الحرية”، عقب تصعيد عسكري في مضيق هرمز وتبادل ضربات بين واشنطن وطهران.

