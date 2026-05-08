أكثر من 16 الف حاج زائر ايراني يصلون الى المدينة المنور

8 مايو 2026 - 11:29
رمز الخبر: 1811411
وصل اكثر من 16 الف زائر ايراني عبر 78 رحلة الى المدينة المنورة لحد الان وانتقل قرابة 6 الاف منهم الى مكة المكرمة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اُعلن بعثة قائد الثورة الاسلامية ومؤسسة الحج والزيارة خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين عن ان اكثر من 16 الف زائر ايراني وصلوا عبر 78 رحلة الى المدينة المنورة لحد الان وانتقل قرابة 6 الاف منهم الى مكة المكرمة.

جاء ذلك في الجلسة التي تراسها مسؤول الحجاج الايرانيين حجة الاسلام عبد الفتاح نواب وعقد بالمدينة المنورة.

وفي الاجتماع اعلن رئيس المركز الطبي للحج والزيارة انه تم لحد الان ايجاد عيادتين في المدينة المنورة وخمس أخرى في مكة المكرمة موضحا انه تم لحد الان اصدار تاشيرات لـ 150 شخصا من اصل 185 من افراد الطاقم المعني بتقديم الخدمات الطبية.

واضاف انه تم نقل اكثر من 11 طن من الادوية الى العربية السعودية وتتم حاليا متابعة عملية تخليصها.

كما تحدث القنصل العام الايراني في جدة حسن زرنكار حول العلاقات بين البلدين واستعداد مجموعته لمتابعة القضايا المتعلقة بالزوار.

