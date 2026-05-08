الحرس الثوري: وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي أثناء اعتداءه على ناقلة ايرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تنفيذ عملية عسكرية مركبة.

وقالت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري في بيان لها: عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء "جاسك"، واقتراب مدمرات أمريكية من مضيق هرمز؛ نفذت قواتنا عملية مركبة، دقيقة وواسعة النطاق، تم خلالها إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، وطائرات مسيرة انتحارية برؤوس حربية شديدة الانفجار صوب مدمرات العدو.

يشير الرصد الاستخباراتي إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو الأمريكي، مما دفع ثلاثاً من سفنه المعتدية للفرار بسرعة من منطقة مضيق هرمز.

