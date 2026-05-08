القوات المسلحة الايرانية تستهدف قطع بحرية أمريكية شرق هرمز بعد أن قامت بعدوان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ صرح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" بأن القوات المسلحة استهدفت قطعاً بحرية عسكرية أمريكية في منطقة شرق مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" (ص) المركزي في بيان، قام الجيش الأمريكي المعتدي والإرهابي وقاطع الطريق بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفاً ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من المياه الساحلية لمنطقة "جاسك" باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى كانت تهم بدخول المضيق قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

وبالتزامن مع ذلك، شنت القوات الأمريكية هجمات جوية على مناطق مدنية في سواحل "بندر خمير" و"سيريك" وجزيرة "قشم"، بالتعاون مع بعض دول الخليج الفارسي.

وردت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور بإجراء مماثل، حيث استهدفت القطع البحرية العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها خسائر فادحة.

وعلى أمريكا المجرمة والمعتدية والدول الداعمة لها أن تدرك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما كانت دائماً، سترد بقوة وحزم ودون أدنى تردد على أي شكل من أشكال الاعتداء.

