حماس: التصعيد الإسرائيلي إمعان في انتهاك اتفاق شرم الشيخ وامتداد لحرب الإبادة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت حركة حماس إن "تصعيد جيش الاحتلال الصهيوني المجرم باستهداف المواطنين في قطاع غزة، والغارات على أحياء الدرج والزيتون بمدينة غزة، والمواصي غرب خان يونس والتي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر، يمثل إمعانا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، وامتدادا لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في القطاع".

وأفادت الحركة بأن حكومة الاحتلال تواصل جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار، دون أن تواجه أي رد فعل يردعها عن هذه الانتهاكات الخطيرة للاتفاق، وللقانون الدولي والإنساني.

ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ التحرك الفوري للجم الاحتلال الفاشي، وإلزامه بوقف عدوانه على الأبرياء في قطاع غزة.

وطالبت في بيانها الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن، باتخاذ مواقف تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتوقف تغول آلة القتل الصهيونية على المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية إن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون بجروح مختلفة، مساء الأربعاء، إثر استهداف مجموعة من المواطنين قرب موقف جباليا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن القصف وقع في منطقة تزدحم بالمارة مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، جرى نقلهم مع جثمان القتيل إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

ويأتي هذا الاعتداء بعد وقت قصير من مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح وصفت بالخطيرة، جراء قصف إسرائيلي طال مواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق المدينة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى "المعمداني" أن الطواقم الطبية تبذل جهودا حثيثة لإنقاذ حياة الجرحى الذين لا يزال بعضهم داخل غرف العمليات نظرا لخطورة إصاباتهم.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ صباح الأربعاء إلى 9، جراء تواصل العدوان وخروقاته الميدانية.

ووفقا لآخر بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن هذه الاعتداءات أسفرت منذ بدء سريان الاتفاق عن 837 قتيلا و2381 مصابا بجروح متفاوتة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من أكتوبر الماضي.