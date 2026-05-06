حثّ قادة سياسيون ودينيون باكستانيون على وحدة المسلمين في مراسم تأبين آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا قادة دينيون وسياسيون، في تجمع حاشد بحديقة نيشتار يوم الأحد، إلى وحدة الدول الإسلامية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. أُقيم هذا الحدث إحياءً لذكرى أربعينية المرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد علي خامنئي. حضر التجمع عدد كبير من العلماء والمتحدثين والقادة السياسيين وعامة الناس من مختلف أنحاء المدينة. أكد المتحدثون على ضرورة تعزيز التعاون ووضع استراتيجية مشتركة بين الدول الإسلامية لمواجهة النزاعات المستمرة والضغوط الدولية.

وشددوا على أن الوحدة هي السبيل الوحيد للاستجابة الفعّالة للقضايا التي يواجهها العالم الإسلامي. سلط المشاركون، في كلماتهم، الضوء على التوترات الإقليمية ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية. وطالب عدد من المتحدثين بإغلاق السفارة الأمريكية في باكستان وطرد الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين.

كما حثوا الدول الإسلامية على تشكيل تحالف عسكري مشترك وتعزيز العلاقات الدبلوماسية فيما بينها. وفي كلمته أمام الحضور، دعا عضو مجلس الشيوخ، العلامة راجا ناصر عباس، إلى وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على غزة ولبنان وإيران. كما طالب بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة، وقال إن على باكستان أن تحافظ على علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس المساواة.