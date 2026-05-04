تجاوز الخطوط الحمراء: الإمارات العربية المتحدة تنتقل من التطبيع إلى الشراكة العسكرية المباشرة مع إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تتكشف ملامح تحالف "إماراتي-إسرائيلي" في فضيحة مدوية، متجاوزةً كل ما كان يُعتبر سابقًا "خطوطًا حمراء". فقد تطورت العلاقة من مجرد روابط علنية إلى شراكة عسكرية ميدانية مباشرة، مما أثار موجة غضب وتساؤلات غير مسبوقة في الأوساط العربية والإسلامية. وكشفت تقارير إعلامية "إسرائيلية" أن أبوظبي لم تعد تحاول حتى إخفاء طبيعة هذا التحالف، بل تسعى علنًا إلى تعميقه وتوسيعه، وصولًا إلى مستوى التنسيق العملياتي على الأرض. ووفقًا لهذه التقارير، يجعل هذا الإمارات أقرب شريك عربي لـ"تل أبيب" في الوقت الراهن.