إيران ترفض بقوة المقترح الامريكي الذي يتعلق بالتخصيب ومضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن البنود المتعلّقة بوقف التخصيب لمدة 15 عاماً، وتحديد مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والتحرير التدريجي لمضيق هرمز، تعود لمقترح أميركي قُدّم قبل 20 يوماً وكانت إيران قد رفضته بقوة في حينها.

وأوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة قامت بتحديث مقترحها ثلاث مرات أخرى بعد ذلك، مؤكدةً أن طهران لم تقبل المقترحات السابقة أساساً.

وبحسب معلومات الوكالة، فإن المقترح الأميركي الأخير المكوّن من 9 مواد لا يتضمن الشروط التي يجري ترويجها حالياً، نظراً لإدراك الطرف الأميركي أن إيران لن تقبل بها، ما دفعه إلى تعديل مقترحه.

وفي المقابل، قدمت إيران مؤخراً مقترحاً مكوناً من 14 مادة، حدّدت فيه بوضوح خطوطها الحمر.

يُذكر أن المقترح الإيراني جاء رداً على المبادرة الأميركية، وهو لا يتضمن قبول وقف التخصيب لمدة 15 عاماً أو تحرير مضيق هرمز قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعكس تمسّك طهران بمواقفها السيادية قبل إبرام أي اتفاق رسمي.

إيران: خطتنا المطروحة مشروطة حصراً بإنهاء الحرب

في السياق ذاته، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس أن الخطة الإيرانية المطروحة تقوم حصراً على شرط إنهاء الحرب، نافياً وجود مفاوضات نووية في هذه المرحلة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقائي، إلى أن الجانب الأميركي سلّم رده على المبادرة الإيرانية إلى الطرف الباكستاني، وأن طهران بصدد دراسته حالياً، على أن تقدم ردها بعد التوصل إلى خلاصة نهائية.

وأشار بقائي إلى أن "وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن المقترح الإيراني قيد الدراسة"، نافياً في الوقت عينه إدراج أي مواضيع نووية ضمن الخطة الإيرانية لإنهاء الحرب.

ترامب: المقترح الإيراني الجديد غير مقبول

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، في تصريحٍ لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، إن المقترح الإيراني الجديد غير مقبول بالنسبة للإدارة الأميركية.

طهران سلّمت ردها المكون من 14 بنداً لواشنطن

وكانت طهران قد سلّمت ردّها المكوّن من 14 بنداً، والذي يتضمّن الخطوط العريضة لإنهاء الحرب، للطرف الباكستاني، بصفته وسيطاً في تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة.

ويُعدّ هذا الردّ، ردّاً على مقترح واشنطن المكوّن من 9 بنود، إذ شددت طهران بذلك على خطوطها الحمر، واقترحت خارطة طريق واضحة لإنهاء "الحرب المفروضة".

وأوضحت مصادر لوكالة "فارس" أنّ الولايات المتحدة كانت قد طلبت في مقترحها وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين، فيما شدّدت إيران على ضرورة حسم القضايا خلال 30 يوماً، والتركيز على إنهاء الحرب بشكل كامل، بدلاً من تمديد الهدنة.

المقترح الإيراني المكوّن من 14 بنداً... ما هو؟

وأمس السبت، نقلت وكالة "فارس" عن مصادر مطلعة بأنّ طهران سلّمت ردّها المكوّن من 14 بنداً، والذي يتضمّن الخطوط العريضة لإنهاء الحرب، إلى الطرف الباكستاني، بصفته وسيطاً في تبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة.

وأضافت أنّ النقاط المطروحة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بنداً تشمل ضمان عدم وقوع اعتداء عسكري، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، ودفع التعويضات، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز، وغيرها.

كما أشارت إلى أنّ إيران تنتظر الردّ الرسمي من الولايات المتحدة على هذه المقترحات.

