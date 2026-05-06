الإسلاموفوبيا: دعوات لإجراء تحقيق فيدرالي في جريمة كراهية بعد تهديد بتفجير مسجد في ولاية كارولينا الشمالية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت أكبر منظمة حقوقية إسلامية في ولاية كارولاينا الشمالية إن التهديد بتفجير مسجد يجب أن يُحاكم باعتباره جريمة كراهية. ودعا مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كارولاينا الشمالية (CAIR-NC) يوم الاثنين سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية إلى التحقيق في التهديد بتفجير مسجد باعتباره جريمة كراهية. وفي بيان نُشر على الإنترنت، قالت الجمعية الإسلامية في رالي: "للأسف، ورد تهديد بتفجير مسجدنا مباشرةً إلى مركز الطوارئ 911. واستجابت شرطة رالي في غضون دقائق، بالتنسيق الوثيق مع فريق الأمن التابع للجمعية. والحمد لله، تم تأمين المسجد وأصبح آمناً لاستئناف العمليات بشكل طبيعي."

في بيانٍ له، قال آل ريدر، مدير قسم التواصل المجتمعي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) بولاية كارولاينا الشمالية: "إن أي تهديد يستهدف دور العبادة يُعدّ أمرًا بالغ الخطورة، ويجب التعامل معه بأقصى درجات الجدية. ونظرًا للتصاعد المستمر في الخطاب المعادي للمسلمين وحوادث الكراهية على مستوى البلاد، فمن الضروري أن تُحقق سلطات إنفاذ القانون في هذا التهديد بالتفجير باعتباره جريمة كراهية محتملة، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن الجالية المسلمة المحلية." وأضاف ريدر أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في ولاية كارولاينا الشمالية شارك العام الماضي مع أفراد من المجتمع في إزالة آثار التخريب العنصري الذي استهدف مسجدًا في تلك الولاية. وأشار إلى أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في ولاية كارولاينا الشمالية أدان الشهر الماضي ما ورد من نشر منشورات تحمل رموزًا للعنصرية البيضاء والنازية الجديدة في حديقة عامة بمدينة كلايتون بولاية كارولاينا الشمالية. وفي وقت سابق من هذا العام، أدان المجلس بالمثل توزيع دعاية معادية للسامية ونازية جديدة في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

ويُقدّم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كتيبًا بعنوان "أفضل الممارسات لسلامة المساجد والمجتمع" للمساعدة في الحفاظ على سلامة المرافق الدينية. تنطبق النصائح الواردة في الكتيب على جميع دور العبادة. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) بشأن الحقوق المدنية، فقد استمرت الشكاوى المتعلقة بالتحيز والتمييز ضد المسلمين في الارتفاع على مستوى البلاد، مما يعكس نمطًا مستمرًا من الإسلاموفوبيا التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ويشجع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، ومقره واشنطن العاصمة، أفراد المجتمع الذين يواجهون حوادث تحيز أو كراهية على الإبلاغ عنها إلى جهات إنفاذ القانون وإلى المجلس نفسه.