ركن‌ آبادي: لم يكن القائد الشهيد مهندسا لقوة إيران الإسلامية فحسب، بل كان نوراً لإيقاظ جميع المستضعفين في العالم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ انعقدت ندوة افتراضية لنساء بنغلادش تناولت سيرة «القائد الشهيد» ودوره في ترسيخ الثورة الإسلامية، برعاية جمعية «أمّ فاطمة (عليها السلام)» وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والأسرة على المستوى الدولي، وذلك في مناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد شهيد الأمة الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه.

وألقت الدكتورة ركن‌ آبادي كلمة مؤكدة، أن القائد الشهيد لم يكن مجرد قائد سياسي، بل رمزاً عالمياً لنهضة المستضعفين، إذ جمع بين الفكر الثوري والإيمان العميق، وقاد مسيرة مقاومة الاستبداد منذ شبابه، متأثراً بتعاليم الإمام الخميني التي ربطت الدين بالتصدي للظلم.

وأشارت إلى أن مسيرته اتسمت بالصبر على السجن والتعذيب والنفي، ما زاد من صلابته في بناء نظام قائم على العدالة الإلهية، مضيفة أنه قاد الثورة بحكمة وسط التحديات الكبرى حتى نال الشهادة، على يد خصوم الأمة.

وتطرقت إلى أبرز مبادئه رحمه الله، وعلى رأسها بناء «حضارة إسلامية حديثة» تقوم على العلم والعدالة والروحانية، مع الدعوة إلى تحرر الأمة من الهيمنة الثقافية والسياسية الغربية واستعادة هويتها الأصيلة.

وفيما يتعلق بالمرأة، أوضحت أن القائد الشهيد طرح «نموذجاً ثالثاً» يرفض تهميش المرأة أو تسليعها، ويرى فيها محوراً أساسياً في الأسرة والمجتمع، مع دعم مشاركتها الفاعلة في المجالات العلمية والاجتماعية ضمن إطار القيم الإسلامية.

وشددت المتحدثات في هذه الندوة، ومنهن شهناز عارفين وسلينا بروين، على أن شخصية القائد الشهيد تمثل نموذجاً جامعاً بين القيادة الروحية والسياسية، وأن محبته تنبع من الإيمان والوعي، مؤكدات دور المرأة المسلمة في مواصلة هذا النهج عبر التربية والمشاركة المجتمعية الواعية.

واختُتمت ركن آبادي بالتأكيد على أن أفضل لتكريمه وإحياء ذكرى القائد الشهيدهو الاستمرار في مسار «جهاد التبيين» والدفاع عن قضايا الأمة، خاصة قضية القدس، وكرامة المسلمين وانتهاج سبيله رحمة الله عليه مع خلفه السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله).

..............

انتهى/ 278