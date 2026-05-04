الطائفة الشيعية التنزانية تعقد مؤتمراً وطنياً لإحياء ذكرى الزعيم الشهيد آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقدت الطائفة الشيعية في تنزانيا مؤتمراً وطنياً لمدة يومين لإحياء ذكرى شهيد قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي. ووفقاً للمركز الثقافي الإيراني في تنزانيا، أقامت الطائفة الشيعية التنزانية هذا الحدث الذي استمر يومين في دار السلام، تنزانيا، يومي الجمعة والسبت 11 و12 مايو/أيار، داعيةً علماء وناشطين شيعة ومحبي الثورة الإسلامية الإيرانية من جميع أنحاء تنزانيا.

وفي هذا المؤتمر، الذي حضره كبار العلماء وشخصيات سنية ومسيحية، ألقى المتحدثون كلمات في جلستين، صباحية ومسائية، تناولت شخصية الإمام الشهيد، وقضايا الإسلام السياسي، وواجبات المسلمين والباحثين عن الحرية. كان من بين المتحدثين في الفعالية كل من علي دينا، وسيد عيدروس علوي، والشيخ ملابي صالح، وعبد الرزاق أميري، والشيخ جعفر موازوا، والشيخ شافي، والشيخ بيمبي، والقس كريستوسيليا كالاتا، والحاج محمد سعيد، والشيخ عبد الله ناصر إسطنبولي. وقد حظيت الكلمات، التي بُثت مباشرةً على شبكة تلفزيون IBN، باهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام التنزانية. وفي كلمته، شكر السفير الإيراني لدى تنزانيا، همت بناه، منظمي الفعالية، قائلاً: "يسألني العديد من الشباب التنزانيين هذه الأيام عن سبب العداء الأمريكي تجاه إيران؛ وقد أوضحت لهم أن أحد الأسباب هو طبيعة وخطاب الثورة الإسلامية، التي انطلقت منذ البداية بشعار رفض الظلم والاستبداد، ونصرة المظلومين في العالم، والعدالة لجميع الأمم، وهو ما يتناقض مع طبيعة أمريكا المتعجرفة؛ والآخر هو الموقع الجيوسياسي لإيران ومواردها الفريدة التي تطمع فيها الحكومات المتعجرفة."