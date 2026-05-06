أهمية "آية الكرسي" في القرآن الكريم بحسب أحد العلماء المصريين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، بأن آية الكرسي هي أعظم آيات القرآن الكريم، مع أن القرآن كله كلام الله. وفي حديثه في برنامج "لعلّهم يعلمون" على قناة DMC الفضائية، أوضح الشيخ الجندي أن العبادات ليست جميعها متساوية في القيمة، بل تختلف في جودتها، بحسب ما نقلته صحيفة مصري اليوم.

وأضاف أن واجب المؤمن ليس مجرد فعل الخيرات، بل عليه أن يسعى إلى فعل أفضلها وأجملها. وأشار الجندي إلى وجود اعتقاد شائع يحتاج إلى تصحيح، وهو أن مجرد فعل الخيرات يكفي، بينما المطلوب هو اختيار أفضلها وأكملها. مستشهداً بالآية الكريمة "واتبعوا أفضل ما أنزل إليكم من ربكم" (الآية ٥٥ من سورة الزمر)، أكد أن هذا الهداية الإلهية، حتى في نص القرآن الكريم نفسه، تدل على تفاوت في الفضل. وأكد الجندي أن القرآن الكريم كله كلام الله، ولا مجال فيه للباطل، ولكن بعض الآيات أسمى من غيرها. وأضاف أن آية العرش هي أعظم آيات القرآن، مع أن جميع الآيات من عند الله. وتُعرف الآية ٢٥٥ من سورة البقرة بآية العرش أو آية الكرسي.