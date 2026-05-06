تنظم الأكاديمية العلمية في العتبة العباسیة رحلة دينية لطلاب مشاريعها القرآنية في كربلاء

6 مايو 2026 - 17:18
رمز الخبر: 1810774
نظمت الأكاديمية العلمية القرآنية في العتبة العباسیة رحلة دينية إلى مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام) لطلاب المشاريع القرآنية التي أقيمت في كربلاء.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نظّمت الأكاديمية العلمية للقرآن الكريم في العتبة الشريفة العباسیة رحلة دينية إلى مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام) لطلاب مشاريع القرآن الكريم في كربلاء.

وقال مدير معهد القرآن الكريم في كربلاء التابع للأكاديمية، الشيخ جواد النصراوي: "تهدف هذه الرحلة إلى تعزيز الروابط الدينية، وتوفير الترفيه، وتخفيف الضغط النفسي". وأضاف أن "برنامج الرحلة تضمن زيارة مرقد الكاظمية الشريفة ومرقد الصحابي الجليل سلمان المحمدي، بهدف تعزيز ارتباط الطلاب بتراثهم الديني وتعريفهم بالمواقع المقدسة والتاريخية".

