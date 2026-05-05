مصدر عسكري: إذا اقدمت الامارات على أي حماقة لن تكون أي نقطة من منشآتها في مأمن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رد مصدر عسكري إيراني في تصريح لوكالة تسنيم، بحزم على التهديدات المنسوبة للإمارات.

وعلق مصدر عسكري على تخرصات الإمارات وقال: لم يصدر حتى الآن أي تهديد رسمي من جانب الإماراتيين، وما يُتداول حالياً ليس سوى أخبار تُنقل عن مصادر، لكن إذا تحول الإماراتيون إلى ألعوبة بيد إسرائيل وارتكبوا أي حماقة، فسيُلقنون درساً لن ينسوه أبداً.

وأكد المصدر: في حال أقدمت الإمارات على أي خطوة غير عقلانية، ستتحول كافة مصالحها إلى أهداف لإيران، ولن تكون أي نقطة من منشآتها في مأمن.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الإمارات تدرك جيداً أنها تعيش في بيت زجاجي رقيق وهش للغاية، وأن غياب الأمن يمثل سماً زعافاً بالنسبة لها.

إذا أرادت تكرار خطأ حرب الـ 40 يوماً، فإننا سنتخلى تماماً عن ضبط النفس، وسنتعامل مع هذا الوكر الصهيوني باعتباره جزءاً من الكيان الصهيوني.

