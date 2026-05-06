قفز التضخم في سويسرا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2024 على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% مقارنةً بالعام الماضي، بعد أن كانت 0.3% في مارس/آذار. وتطابقت هذه النسبة مع متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء الاقتصاديين. وكان جميع المحللين يتوقعون ارتفاعًا في الأسعار. وأفاد مكتب الإحصاء السويسري يوم الخميس أن ارتفاع تكاليف المنتجات البترولية كان من بين العوامل الرئيسية المساهمة في هذا التسارع. ومع تسبب نقص النفط والغاز في ارتفاع التكاليف في قطاعات أخرى، سجلت أسعار الخضراوات والفواكه الاستوائية أيضًا زيادات كبيرة. وبسبب اللوائح المحلية، لن تؤثر فواتير الكهرباء المرتفعة المحتملة على المستهلكين إلا في العام المقبل.

وانخفض مؤشر التضخم الأساسي - الذي يستثني الطاقة - إلى 0.3%، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار لم ينتشر في الوقت الحالي. وبينما تمثل هذه النتيجة الإجمالية التسارع الثاني على التوالي، يتوقع البنك الوطني السويسري أن يكون هذا الارتفاع في التكاليف قصير الأجل. قال رئيس البنك المركزي السويسري، مارتن شليغل، في خطاب ألقاه في 24 أبريل/نيسان، إنه "لا يوجد تغيير يُذكر" في ضغوط الأسعار على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن عودة بعض التضخم إلى الاقتصاد ستوفر متنفساً للبنك المركزي، الذي كان يواجه تباطؤاً في التضخم قبل اندلاع الحرب الإيرانية، مدفوعاً بقوة الفرنك. ومن خلال خفض تكاليف الاستيراد، يمكن لسعر الصرف أن يؤثر سلباً على المؤشر.

ويُبدي الاقتصاديون تفاؤلاً أقل بشأن النمو والتضخم مقارنةً بالبنك المركزي، ولا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة قبل عام 2028، مع بقاء سعر الفائدة المرجعي عند الصفر حتى ذلك الحين. في المقابل، يراهن المستثمرون على رفع سعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام. وتشير أسعار العقود الآجلة إلى توقعات بزيادة تكاليف الاقتراض بنحو 25 نقطة أساس. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط ​​نمو أسعار المستهلكين 0.5% في الربع الثاني.

وما لم يتباطأ التضخم مجدداً في الأشهر المقبلة، فقد يتجاوز هذا التوقع. ولا يزال التضخم في سويسرا أبطأ بكثير من نظيره في منطقة اليورو المحيطة بها. هناك، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3٪ في أبريل - وهي أسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023. وبناءً على المقياس المنسق للاتحاد الأوروبي، بلغ المعدل السويسري 0.5٪.