منظمة "أنقذوا الأطفال" تستنكر قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين، وتحذر من الخطر الذي يهدد الأطفال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدانت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية الدولية بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست مؤخرًا، محذرةً من أنه يزيد من تجريد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، من إنسانيتهم.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت المنظمة إن قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي الجديد لا يتضمن أي استثناءات واضحة للأطفال. وقالت "أنقذوا الأطفال": "إن إضافة عقوبة إعدام تمييزية لا رجعة فيها إلى نظام معروف بانتهاكاته يُعدّ اعتداءً سافرًا على حقوق الأطفال الفلسطينيين".

ودعت المنظمة إلى سحب القانون فورًا. وأضافت: "نرفض قبول عالم يُمكن فيه الحكم على الأطفال الفلسطينيين، أو أي أطفال في العالم، بالإعدام". وفي سياق منفصل، أعربت الحكومة البريطانية أيضًا عن معارضتها للقانون الجديد، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء فعّال للضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغائه. وبموجب القانون الجديد، الذي أقره الكنيست في مارس/آذار، سيواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، الذين تدينهم المحاكم العسكرية بتنفيذ "هجمات دامية"، عقوبة الإعدام تلقائيًا.