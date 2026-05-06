لإيصاله الى أوسع جمهور..ترجمة رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) إلى الإنجليزية برعاية العتبة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صدر عن مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة إنجاز علمي متميز تمثّل بترجمة كتاب رسالة الحقوق الإمام علي بن الحسين زين العابدين إلى اللغة الإنجليزية، في خطوة تهدف إلى إيصال هذا الأثر الأخلاقي والإنساني العميق إلى جمهور أوسع من القرّاء والباحثين حول العالم.

ونقل بيان للمركز بان الكتاب يقع في أكثر من سبعين صفحة من القطع الوزيري، متضمناً نص الرسالة مترجماً بأسلوب علمي رصين يحافظ على مضامينها الفكرية والروحية، ويبرز ما تحمله من منظومة متكاملة في حقوق الإنسان، ابتداءً من حق الله تعالى، مروراً بحقوق النفس والجوارح، وانتهاءً بحقوق المجتمع بمختلف فئاته.

ويأتي هذا العمل ضمن جهود المركز في مجال الترجمة والانفتاح المعرفي، ساعياً إلى إبراز كنوز التراث الإسلامي وإتاحتها للدارسين والمهتمين، بما يسهم في تعزيز الحوار الحضاري وإبراز الرؤية الإسلامية في مجال الحقوق والقيم الإنسانية.

يذكر ان رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام) وثيقة خالدة جمعت أكثر من خمسين حقًا، تُرتّب علاقة الإنسان بربه وأعضائه وأفعاله والناس من حوله. هي نصٌ حديثي معتبر، نقله الثقات، وشرح تفاصيله كبار العلماء وأُلّفت فيه شروح وترجمات بلغات شتىي .



