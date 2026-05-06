ممثل المرجعية العليا في أوروبا يضع حجر الأساس لمقبرة “وادي الحسين” (ع) جنوب لندن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وضع ممثل المرجعية العليا في اوروبا حجر الاساس لمقبرة (وادي الحسين (ع)) بمنطقة سري جنوب العاصمة لندن.

وقال: ان افتتاح هذه المقبرة الاسلامية ليس مجرد طقس عبادي بل هو تجسيد لمعنى عميق من معاني الانتماء والهوية للاستعداد للقاء الله تعالى.

وقد كانت الضرورة تقتضي انشاء مثل هذا المشروع في تلك المنطقة حيث يسكن عدد كبير من المؤمنين ولهذا بادر بعض المحسنين إلى التبرع بشراء قطعة أرض بمساحة كبيرة ضمن مقبرة كبيرة تضم مقابر مختلف الاديان والمذاهب، لتكون جزءا من بقية المقابر المنتشرة في العاصمة لندن خصوصا وان عدد الاموات قد ازداد بعد جائحة كورونا التي راح بسببها المئات من الضحايا.

وقد حضر في مراسم وضع حجر الاساس عدد من افراد الجالية وتم أداء صلاة الظهرين ثم كان لسماحة السيد الكشميري حديث مفصل حول فلسفة الموت وحتميته على كل البشر .

