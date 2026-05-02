إصدار كتاب "التحقيقات الحقيقية في الأصول العملية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، أنّ كتاب (التحقيقات الحقيقية في الأصول العملية) يمثل إضافة نوعية للمكتبة الأصولية.

وحقق الكتاب الذي ألفه الشيخ حسن بن علي الخاقاني (ت 1381هـ)، مركز تراث الجنوب التابع للقسم، إذ اعتمد على نسخ خطية نفيسة، أبرزها نسخة بخط المؤلف محفوظة في مكتبة كاشف الغطاء العامة، وعملت على مقابلة النصوص وضبط العبارات، وتخريج الآيات القرآنية، وتوثيق الروايات من مظانها الأساسية، وتذييل الهوامش بالشروح التوضيحية.

وقال مدير المركز الدكتور حسين الشرهاني: إنّ الكتاب يترجم رسالة المركز في صيانة نتاج علماء الجنوب وتقديمه وفق منهجية علمية رصينة، مضيفًا أنّ الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة الأصولية.

ويتطرق الكتاب إلى موضوعات متعددة، منها: مباحث الدليل العقلي، والقطع، والاجتهاد والتقليد، عارضًا آراء كبار الأعلام وناقدًا مناهجهم، ليرجح بين مقولاتهم في مباحث الفقه والأصول.

وتتلمذ المؤلف على يد كبار علماء عصره، منهم: السيد محمد كاظم اليزدي، والشيخ محمد كاظم الخراساني، ونال إجازة الاجتهاد من الشيخ مهدي المازندراني.

