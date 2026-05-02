"إسرائيل هيوم": جنوب لبنان تحوّل إلى "فخ استراتيجي"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في ظل استمرار الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان، تشير التقارير الإخبارية إلى قلق عميق لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بشأن الوضع الميداني والتحديات المقبلة داخل الأراضي اللبنانية.

ووصفت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي، الوضع في جنوب لبنان بأنه "فخ استراتيجي"، محذرة من أن الانسحاب من هذه المنطقة سيُعتبر بمثابة "هزيمة". كما ادعى هذا المصدر أن "ترامب يمنع تقدمنا".

وفي الوقت نفسه، أكدت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمنيين في تل أبيب، عجز القوات الإسرائيلية عن مواجهة تهديد طائرات حزب الله بدون طيار.

وتضيف "إسرائيل هيوم": "إن الوضع الميداني اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه قبل الحرب؛ ليس فقط بسبب قيود الجيش الإسرائيلي، بل لأن إيران تمكنت من إعادة توحيد الساحات، وتطالب بأن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق نار دائم لبنان أيضاً".

في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن المعركة على الجبهة الشمالية، مع مرور الوقت، تذكّر "بالحقيقة المرة لعصر بداية الألفية الماضية" بالنسبة لإسرائيل، مؤكدةً بذلك تفاقم التحديات الأمنية في هذه المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد توترات متصاعدة، وسط الكثير من الغموض حول مستقبل الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

