استشهاد خطيب حرم السيدة زينب (عليها السلام) بعملية ارهابية في دمشق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استشهد اليوم حجة الإسلام السيد فرحان حسن المنصور، عضو مجلس علماء الشيعة السوري، في هجوم إرهابي بمنطقة السيدة زينب (عليها السلام) في دمشق.

وكانت بعض التقارير قد أفادت سابقاً بإصابة السيد فرحان حسن المنصور، إلا أن أنباءً جديدة تؤكد استشهاده.

