نسخة مطابقة للقرآن الذي يقرأه المسلمون.. مصحف النجف الأشرف طبعته العتبة العبّاسية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت العتبة العبّاسية المقدّسة، إزاحة الستار عن الطبعة الأولى من مصحف النجف الأشرف.

وقالت العتبة، في بيان لها: إن " قاعة المجمع العلوي في محافظة النجف الأشرف، شهدت إزاحة الستار عن الطبعة الأولى من مصحف النجف الأشرف".

وأضافت "شهدت فعاليات الحفل حضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، وشخصيات رسمية ودينية وحوزوية وأكاديمية واجتماعية، وبمشاركة إزاحة الستار كل من السيد الصافي والشيخ النجاتي، الشيخ محمود الفياض، الشيخ عبد الرضا، السيد علاء الحكيم، السيد حسن المرعشي، الشيخ علي النجفي".

وقال رئيسُ اللّجنة العُليا المشرفة على طباعة المصحف السيد محمد البكّاء– حسب البيان- "تم رفع الستار عن الطبعة الأولى من مصحف النجف الأشرف، ويتميّز هذا المصحف الشريف بصدوره باسم مدينة النجف الأشرف، حاضرة العلم والقرآن، ليرسّخ مكانتها مركزًا للعلوم القرآنية، وقد نال مباركة المرجعيّة الدينيّة العُليا في النجف الأشرف، التي تعدّ إقرارًا وشهادةً تاريخيّة حية، تؤكّد أنّ هذا المصحف الشريف مطابقٌ للمصحف الذي يقرأه جميع المسلمين، بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ ولا تحريف".

وأضاف "بهذه المناسبة، نتقدّم بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إنجاز هذا المصحف الشريف، ونخصّ بالذكر ملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة من فنيّين وإعلاميّين وإداريّين، لا سيّما المتولّي الشرعيّ سماحة العلّامة السيد أحمد الصافي، إذ كان له الدور الكبير في إتمام هذا المصحف الشريف".

وختمت العتبة "أجريت طباعة مصحف النجف الأشرف في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، التابعة للعتبة العبّاسية المقدّسة".

