وزير سريلانكي: نشارك الشعب الإيراني أحزانه على مجزرة مدرسة ميناب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزيرة شؤون المرأة والطفل في سريلانكا، ساروجا سافيتري بولراج، تضامن بلادها مع الشعب الإيراني في مصابه الجلل بتفجير مدرسة ميناب، واصفةً هذا العمل الشنيع بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مع علي كابري زاده، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار وزارة شؤون المرأة والطفل في كولومبو لبحث العلاقات الثنائية والحزن المشترك الذي يجمع البلدين. وأشارت الوزيرة بولراج إلى عمق العلاقات التاريخية بين سريلانكا وإيران، مؤكدةً أن الجمهورية الإسلامية لطالما وقفت إلى جانب الشعب السريلانكي في أوقات الشدة ولم تتخلَّ عنه قط في أوقات الأزمات.

وقالت: "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب الشعب السريلانكي، ولم تتركه وحيدًا في أحلك لحظاته". أشادت الوزيرة بتراث إيران الثقافي والفني الغني، واصفةً إياه بأنه مصدر إعجاب وأساسٌ لبناء روابط أعمق بين الشعبين. وفي معرض حديثها عن المأساة التي هزّت إيران، أدانت الوزيرة بولراج تفجير مدرسة شجرة طيبة في ميناب، الذي أودى بحياة 168 طالبًا بريئًا، واصفةً إياه بالجريمة البشعة والانتهاك الصارخ لجميع المعايير الدولية والقانون الإنساني. وقالت: "كان هذا عملاً شنيعًا ومُشينًا. نشارك الشعب الإيراني أحزانه". ويؤكد هذا التعبير عن التضامن من كولومبو على تزايد الأصوات الدولية المُدينة لمجزرة مدرسة ميناب، في الوقت الذي لا تزال فيه دماء الأطفال الأبرياء تُلطخ أيدي الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي. وفي لحظة حداد وطني عميق في إيران، تُذكّرنا أصواتٌ مثل صوت الوزيرة السريلانكية بأن مجزرة أطفال المدارس فظاعةٌ تُصدم ضمير العالم المتحضر.