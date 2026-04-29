دبلوماسي بريطاني سابق: الحرب مع إيران هي حرب عالمية ضد نظام مالي فاسد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذّر الدبلوماسي البريطاني السابق والمحلل الجيوسياسي البارز أليستر كروك من أن الحرب الدائرة مع إيران ليست صراعًا عسكريًا تقليديًا، بل هي حرب عالمية ضد نظام مالي فاسد لطالما قمع الاقتصاد الحقيقي لصالح المضاربات في وول ستريت. وفي تقييم حديث للأزمة المتصاعدة، وصف كروك خطاب دونالد ترامب ضد إيران بأنه وهم خطير، مؤكدًا أن "حرب الاختيار" غير القانونية التي تشنها الإدارة الأمريكية تُفكك الاقتصاد العالمي بشكل منهجي وتُغرق الغرب في حالة من "الألم الشديد". وأوضح كروك أن مزاعم ترامب بالسيطرة الكاملة جوفاء ومنفصلة عن الواقع الاستراتيجي. وقال: "يُصرّ ترامب على أنه يملك كل الأوراق، لكن استمعوا إلى أوراقنا. إحداها هي مضيق هرمز. إيران تُسيطر على مضيق هرمز، وسنواصل ذلك. بإمكانهم السيطرة على باب المندب في البحر الأحمر، وبإمكانهم السيطرة على خطوط الأنابيب. لهذا السبب أُكرر أن هدف إيران في هذه الحرب هو كسر هذا النظام برمته". وانتقد بشدة عجز الغرب عن استيعاب التحولات في وجهات النظر العالمية، قائلاً: "إنهم عاجزون تماماً عن إدراك أن للآخرين طرقاً مختلفة في التفكير ورؤية الواقع من منظور مختلف. لا يستطيعون فهم ذلك. لا أرى سبيلاً للحل". وحذر كروك من أنه بينما يعيش الغرب حالياً في "عالم خيالي" لم تظهر فيه الآثار الكاملة بعد، فإن العواقب ستُلمس قريباً في كل بيت. وأضاف: "سنشعر نحن في الغرب بالعواقب بشكل مباشر. لن يكون هناك بنزين في محطات الوقود. ستواجهون صعوبة في توصيل أطفالكم إلى مدارسهم. ولن تجدوا الطعام الذي ترغبون فيه". وتوقع أن يؤدي الارتفاع الصاروخي في أسعار الكهرباء ونقص الوقود إلى معاناة شديدة في أوروبا، ما يجعل الضروريات اليومية والسفر أمراً باهظاً بالنسبة لعامة الناس.