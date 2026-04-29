باحث هندي يشرح بالتفصيل مسؤوليات المسلمين وسط الحرب الأمريكية - الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد عالم دين هندي بارز على أن الحفاظ على الوحدة الإسلامية "مسؤولية بالغة الأهمية" تقع على عاتق الأمة الإسلامية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية المفروضة على إيران.

وقد فصّل الدكتور المفتي سيد شاه سامي الله حسيني باندانوازي تشيستي قادري، أمين ضريح حضرة سيد شاه مالك حسيني في حيدر آباد بالهند، مسؤوليات المسلمين في سياق الصراع الإيراني الأمريكي، مسلطًا الضوء على تأثير القرارات التي اتخذتها القوى الكبرى في تصعيد هذه التوترات. وقال: "إن الوضع العالمي الراهن، ولا سيما التوترات بين إيران وأمريكا، يعلمنا أن معيار القوة في هذا العالم ليس القوة العسكرية فحسب، بل إن العزيمة والبصيرة والثبات على المبادئ هي أيضًا أشكال من القوة الحقيقية".

عدد المسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين في خضم حرب تُشن على دولة إسلامية، كان آخرها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وهي: الوقوف إلى جانب الحق والعدل احترام حرمة النفس البشرية الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية التصرف بحكمة وبصيرة بدلاً من الانفعال مع الإشارة إلى أن المصالح السياسية غالباً ما تهيمن على الصراعات العالمية نصرة المظلومين دعم السلام والحوار والدبلوماسية إصلاح الذات وبناء الشخصية تقوية علاقتنا بالله عز وجل. وأشار العالم الهندي إلى أن "الصراع بين إيران وأمريكا واقع سياسي، لكن الاختبار الحقيقي للمسلمين هو ما إذا كانوا ضحايا للانقسام أم قدوة في الوحدة والحكمة والعدل". وأضاف أن مهمة جميع المسلمين اليوم هي نصرة الحق، والوقوف إلى جانب الإنسانية، ونشر رسالة السلام والخير في جميع الظروف بدلاً من الانحياز الأعمى لأي طرف. قال المفتي سيد شاه سامي الله حسيني: "الاختلافات طبيعية في مكانها، لكن الوحدة هي أعظم حاجة في عصرنا"، وتابع: "إذا تمسكنا بقوة بقيمنا المشتركة وأدرنا اختلافاتنا بحكمة وصبر وسعة أفق، فإن الأمة الإسلامية تستطيع أن تستعيد كرامتها وشرفها وقيادتها مرة أخرى".