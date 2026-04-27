إصدار كتاب"آثار الخطية الخزائن الكاظمية" في أكثر من ألف عنوان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا جديدًا بعنوان: (الآثار الخطية في الخزائن الكاظمية).

وتولى إصدار الكتاب مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع لمكتبة ودار المخطوطات العتبة المقدسة في القسم، وجاء في جزأين، ليوثق إرثًا علميًّا لمجموعة من خزائن المكتبات العامة والخاصة في مدينة الكاظمية، وهو من إعداد السيد محمد إياد جواد الشهرستاني وفهرسته.

وقال معاون مدير المركز، السيد حيدر الكناني: إنّ "هذا الإصدار يمثل إضافة نوعية للمكتبة التراثية، لما يضمه من مادة علمية ثرية تعكس تنوع النتاج المعرفي في الخزائن الكاظمية".

وأضاف أنّ "الجزء الأول من الكتاب خُصص للمكتبات العامة، فيما تناول الجزء الثاني المكتبات الشخصية"، لافتًا إلى أنّ "إجمالي ما فُهرس في الجزأين بلغ 1172 عنوانًا، توزعت على 696 مجلدًا، وبثلاث لغات: العربية والفارسية والتركية، وشملت موضوعات متعددة في العلوم الإسلامية والإنسانية".

ويواصل المركز جهوده في تصوير المخطوطات وفهرستها وأرشفتها، فضلًا عن إتاحتها للباحثين والمحققين، وقد أسهم في توثيق عدد كبير منها في مدن العراق والعالم الإسلامي، إلى جانب إصداره فهارس متنوعة للمكتبات.

