غالبية الأمريكيين يعتبرون الحرب على إيران "خطأً"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أظهر استطلاع رأي مشترك أجرته ABC وواشنطن بوست وإيبسوس أنه مع استمرار التوترات بين طهران وواشنطن، أصبح الأمريكيون قلقين ومتشائمين بشأن مستقبلهم المالي.

وبحسب هذا الاستطلاع، يعتقد ما يقرب من ربع المشاركين أنهم تضرروا ماليًا من تصرفات دونالد ترامب. ويقول أكثر من نصفهم بقليل (52%) إن دخلهم بالكاد يكفي للحفاظ على مستوى معيشتهم.

من جهة أخرى، يقول ما يقرب من نصف الأمريكيين (47%) إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط. وهذه أعلى نسبة مقارنة باستطلاعات مركز بيو للأبحاث السابقة منذ عام 2012. ويعتقد واحد فقط من كل عشرة أمريكيين أن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل بالقدر الكافي.

علاوة على ذلك، يقدم ترامب نفسه باستمرار على أنه الفائز في الحملة الحربية مع إيران، في حين أن 19 بالمائة فقط من الأمريكيين يعتبرون الهجمات "ناجحة".

