من هو علي الزيدي المرشّح لمنصب رئاسة الوزراء في العراق؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قرر رئيس الجمهورية في العراق نزار آميدي، مساء أمس الاثنين، تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، في مراسم جرت بقصر بغداد بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.

وقال آميدي بعد التكليف: "أنجزنا المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري، ونتمنى لعلي الزيدي التوفيق في تشكيل حكومة وطنية قوية تمثّل جميع العراقيين وتلبّي تطلعاتهم"، داعياً القوى السياسية إلى دعمه والتعاون معه للإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري والوطني بما يصبّ في مصلحة العراق وشعبه.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن مساء الاثنين اختيار علي الزيدي خلفاً لمحمد شياع السوداني.

من هو علي الزيدي؟

يمثل علي فالح كاظم الزيدي نموذجاً قيادياً يجمع بين التخصص الأكاديمي والخبرة العملية في القانون والمال والإدارة، ويبرز كخيار توافقي للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقرار.

المعلومات الشخصية

الجنسية: عراقي

التخصصات: قانونية، مالية، استثمارية، تعليمية

التوجه القيادي: بناء الدولة، الإصلاح المؤسسي، التنمية الاقتصادية، تمكين الشباب

التحصيل الدراسي

بكالوريوس قانون

بكالوريوس مالية ومصرفية

ماجستير مالية ومصرفية

الخبرات والمناصب

رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب سابقاً

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة حالياً

رئيس مجلس إدارة جامعة الشعب

رئيس مجلس إدارة معهد عشتار الطبي

عضو نقابة المحامين العراقيين

أبرز القدرات القيادية