قائد البحرية الإيرانية: أغلقنا مضيق هرمز من جهة بحر العرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الأدميرال شهرام إيراني في تصريح له: كان العدو يتوهم أنه سيحقق أهدافه في الحرب ضد إيران خلال فترة وجيزة، لا تتعدى ثلاثة أيام أو أسبوعاً، حتى بات تصورهم هذا مادة للسخرية وفكاهة تتردد في الأكاديميات العسكرية.

في الحرب المفروضة الثالثة، اقترب العدو من الحدود الإيرانية عبر البحر، مستخدماً منصات صاروخية من خلال وحداته العائمة.ونفذت القوات البحرية 7 عمليات صاروخية استهدفت حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن"، مما أدى لشلل مؤقت في قدرة أمريكا على إقلاع طائراتها أو تنفيذ أي عمليات جوية.

واضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات عاجلة، وقامت بتعزيز تواجدها بإضافة عدد أكبر من المدمرات. وهذا يعني أنهم دفعوا بمزيد من المنصات الصاروخية إلى الميدان، ومع ذلك، فإنهم لا يزالون في حالة شلل وتوقف تام.

وتابع: لقد أغلقنا مضيق هرمز انطلاقاً من بحر العرب، وأي تقدم إضافي للعدو سيقابله رد فعل عملياتي خاطف. لقد تعاهدنا وأقسمنا على بذل آخر قطرة من دمائنا لنثأر لشهدائنا الأبرار.

