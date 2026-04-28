آية الله السبحاني يستقبل آية الله الأعرافي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى آية الله علیرضا الأعرافي، مدير الحوزات العلمية في البلاد، بالمرجع الديني آية الله جعفر السبحاني، أحد مراجع التقليد العظام، في مقر إقامته بمدينة قم، حيث جرى بينهما تبادل الآراء.

وفي مستهل هذا اللقاء، قدّم آية الله الأعرافي تقريراً استعرض فيه الأوضاع الراهنة والبرامج والخطط التطويرية في الحوزات العلمية، كما تناول متابعة سير تنفيذ المشاريع الكبرى في المجال الدعوي.

وبعد أن استمع آية الله العظمى السبحاني إلى التقرير، وجّه سماحته عدداً من التوجيهات والتوصيات.

