تنزانيا تستضيف ندوة خاصة لتكريم فكر القائد الشهيد الإمام خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يستعد المركز الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنزانيا لعقد ندوة إلكترونية خاصة تُعنى باستعراض الأفكار العميقة والمُلهمة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله السيد علي خامنئي. يُقام هذا الحدث، الذي يُنظّم بالتعاون مع نخبة من العلماء والعلماء من تنزانيا وكينيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وإيران، يوم 28 أبريل/نيسان 2026، من الساعة 13:30 إلى 16:30 (بالتوقيت المحلي)، بنسختين: حضورية وافتراضية. تُقدّم الندوة دراسة معمقة لفكر القائد الراحل المُلهِم حول الاستقلال والكرامة والمقاومة، من خلال تحليل مقارن بين تجارب إيران وحركات التحرر الأفريقية. وصف المركز الثقافي هذا اللقاء بأنه منصة لتعزيز التبادل الثقافي والحوار العلمي، ودعم التعاون الروحي، ودراسة النضالات العالمية المشتركة.

صُممت هذه الندوة خصيصًا لأساتذة الجامعات والمحاضرين والباحثين والطلاب، وكل المهتمين بالشؤون الدولية والتحليل التاريخي والفكر السياسي العالمي. ويقول المنظمون إن المؤتمر الافتراضي يتيح فرصة فريدة للمشاركين للانخراط في مناقشات رفيعة المستوى تهدف إلى تعميق فهم التحديات العالمية المشتركة واستشراف المستقبل. يمكن للمشاركين المهتمين الانضمام عبر رابط Google Meet التالي: https://meet.google.com/ntj-gcnp-rkw