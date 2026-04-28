تنظيم وقفة في محافظة صعدة لإعلان البراءة من أعداء الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نظّم أبناء منطقة كدم والعشاش في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وقفة لإعلان البراءة من أعداء الله، والاستعداد لأي جولة قادمة من الصراع مع الأعداء.

وأكد المشاركون في الوقفة، أن الصرخة في وجه المستكبرين رسّخت السخط ضد أعداء الله الذين يستهدفون الإسلام ومقدساته، وينهبون ثروات أبناء الأمة في مختلف البلدان العربية والإسلامية.

واعتبروا الصرخة سلاحاً مهماً في مواجهة حرب تكميم الأفواه، عملت على الارتقاء بالشعب اليمني إلى موقع الفعل، وحصّنت المجتمع من أن يكون فيه قابلية لمؤامرات الأعداء وخبثهم.

وتوجه بيان صادر عن الوقفة، بالحمد والشكر لله سبحانه أن وفق الشعب اليمني للموقف العظيم بإعلان البراءة من أعدائه وتولي أوليائه، داعيُا أبناء الأمة الإسلامية إلى فهم استيعاب المشروع القرآني الذي يتحرك على أساسه الشعب اليمني.

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى رفع شعار البراءة، مؤكدًا أنه لو رفعت الشعوب شعار الصرخة لتوقفت "أمريكا وإسرائيل" عمّا يريدون فعله من استهداف للأمة.

وحث البيان على استيعاب المشروع القرآني، والحث على مقاطعة البضائع الأمريكية، والإسرائيلية.

وعبر عن التأييد الكامل لمعادلة وحدة الساحات، والوقوف والدعم الكامل للأشقاء في فلسطين وغزة العزة وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله والمقاومة العراقية.

وأدان بيان الوقفة، استمرار الإجرام الصهيوني في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن أيادي أبناء الشعب اليمني على الزناد وفي جهوزية عالية ولن يقفوا على الحياد في حال عاد العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران.

وطالب البيان، بالالتحاق بدورات التعبئة العسكرية، حاثًا الجميع على إلحاق أبنائهم بالدورات الصيفية والمساهمة في دعمها، لما لها من أهمية في تحصين وبناء وتأهيل وتربية الأجيال الصاعدة التي يخشاها العدو أكثر من أي شيء آخر.

وشددّ على ضرورة رفع الحس الأمني وإبلاغ الجهات الأمنية المعنية عن أي تحرك مشبوه قد يخل بالأمن والسكينة العامة، مطالبًا الأجهزة القضائية بتنفيذ أقسى العقوبات بحق الخونة والعملاء والجواسيس، ليكونوا عبرة لغيرهم.

تخللت الوقفة كلمات وقصائد شعرية عبرت في مجملها عن الموقف اليمني الثابت والمبدئي في نصرة القضية الفلسطينية والوقوف مع كل محور الجهاد والمقاومة.

