منظمة WIPAHS؛ أكبر جمعية خيرية شيعية في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تُعدّ مؤسسة WIPAHS أكبر مؤسسة خيرية تعليمية مملوكة للمسلمين الشيعة في تنزانيا، حيث تُقدّم خدمات تعليمية واجتماعية وإنسانية للمجتمع منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ووفقًا للمركز الثقافي الإيراني في تنزانيا، تُوفّر WIPAHS التعليم النظامي لنحو 1500 طالب وطالبة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الجامعة.

وتتولّى المؤسسة رعاية أكثر من 250 يتيمًا، وتُقدّم لهم تعليمًا شاملًا من الطفولة المبكرة وحتى الجامعة، وتُوفّر لهم ثلاث وجبات صحية يوميًا، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأخرى حتى التخرّج.

وقد حفرت WIPAHS حتى الآن أكثر من 1000 بئر مياه لتوفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمجتمعات المحرومة. كما وفّرت فرص عمل لأكثر من 10000 امرأة من خلال القروض الصغيرة والتدريب المهني (بما في ذلك الخياطة وغيرها من المهارات).

وتُقدّم المؤسسة أيضًا خدمات طبية مجانية أو منخفضة التكلفة لعشرات الآلاف من الأشخاص سنويًا، ويُعتبر مستشفاها من أفضل المستشفيات في المنطقة. تنظم منظمة WIPAHS كل عام معرضاً جميلاً يضم العديد من الأكشاك بمناسبة "احتفالها السنوي" للتعريف بخدماتها الإنسانية.