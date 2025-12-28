باكستان تبدي استعدادها لتعزيز السلام في غزة وترفض المشاركة بنزع سلاح حماس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال مؤتمر صحفي عقده في إسلام آباد، إن بلاده تبدي استعدادها للمشاركة في أي مساعٍ دولية تهدف إلى حفظ السلام في قطاع غزة، مؤكداً أن "أي دور محتمل لباكستان لن يتضمن نزع سلاح حركة حماس".

وشدد دار على أن "موقف القيادتين المدنية والعسكرية في باكستان واضح وحاسم"، موضحاً أن بلاده "لن تذهب إلى غزة لفرض السلام، وإنما لدعمه وتعزيزه".

واتهم وزير ا لخارجية الباكستاني "إسرائيل" بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكداً إدانة إسلام آباد لهذه الخروقات ورفضها لها.

وأشار دار إلى أن "خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يُنفذ منها سوى جزء محدود"، موضحاً أن "البنود العشرين الواردة في الخطة لم تُطبق بشكل كامل".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، السفير طاهر حسين أندرابي، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن حكومة بلاده لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن نشر قوات في غزة ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية.

