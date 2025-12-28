تقرير مصور/ مشاركة واسعة من بلدان عربية واجنبية بمسابقة دولية لتصوير زوار الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت مسابقة خطوة الدولية الثالثة للتصوير الضوئي التي أطلقتها العتبة الحسينية المقدّسة بالتعاون مع الاتحاد الدوليّ للفنون التصويرية والجمعية العراقية للتصوير، شهدت مشاركة واسعة من (59) دولة عربية و أجنبية، بواقع (4250) صورة فوتوغرافية قدَّمها نحو (1200) مصوّر، تمَّ قبول (790) صورة منها وفقًا لمعايير فنية دقيقة اعتمدتها لجنة التحكيم المختصّة والتي أجرت أربع جولات تحكيمية عن حركة الزوّار في مسيرة الأربعين المليونية "، ونال مصوّر المركز الخبري في قسم الإعلام في العتبة العلويّة الخادم وسام مطوَّق جائزة دولية متقدّمة في مسابقة خطوة الدولية الثالثة للتصوير الضوئي.