منظمة "من هو حسين؟" توزع الأحذية على الطلاب المحتاجين في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في إطار حملتهم الشتوية، استفاد عشرات الطلاب من ذوي الدخل المحدود في بيشاور، باكستان، من الجهود الخيرية التي تبذلها منظمة "من هو حسين؟".

وزّع متطوعو المنظمة 60 زوجًا من الأحذية على الطلاب المحتاجين في إحدى المدارس المحلية.

ونُفّذت هذه المبادرة في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، بهدف دعم الأطفال المحرومين.

وأكّد أعضاء منظمة "من هو حسين؟" أن الهدف من هذا البرنامج هو ضمان صحة الطلاب وسلامتهم وثقتهم بأنفسهم خلال فصل الشتاء، والتأكد من عدم حرمان أي طفل من التعليم أو المشاركة الفعّالة في المدرسة بسبب نقص الاحتياجات الأساسية.