المجلس الإسلامي البريطاني يحذر من سحب الجنسية من ملايين المسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال كزبر -للجزيرة مباشر- إن قانون الجنسية والحدود، الذي تم إقراره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة لإرضاء تيار اليمين المتطرف.

وذكر أن هذه الإجراءات تمثل تهديدا لملايين الشباب المسلمين من أبناء الجيل الثاني والثالث بل حتى الرابع، قائلا إن كثيرا منهم لا يعرفون وطنا غير بريطانيا.

وأشار نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني إلى أن الحكومة تقول إن هذه الإجراءات سوف تستهدف فقط من يشكلون خطرا على البلاد، متسائلا: "ما الجهة التي تحدد هذا الخطر؟ خصوصا أن مثل هذه القرارات تستند غالبا إلى أدلة سرية لا تفصح عنها السلطات، وهو ما حدث في حالات سابقة لسحب الجنسية".

وأوضح كزبر أن هناك مشاورات جارية بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بينها مؤسسات إسلامية، للضغط على نواب في البرلمان من أجل دفعهم إلى رفض هذه الإجراءات.

وذكر تقرير مشترك لمؤسسة "رونيميد ترست" ومنظمة "ريبريف" غير الحكومية أن نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا معرّضون قانونيا لسحب جنسيتهم، بسبب قانون "الجنسية والحدود" الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص من دون إخطاره.

وأوضح أن هذا العدد يمثل نحو 13% من سكان البلاد، وأن هذه الصلاحيات تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة، وتستهدف بصورة أكبر مجتمعات من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية.