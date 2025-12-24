آية الله العظمى مكارم الشيرازي يسلط الضوء على دور نهج البلاغة في تعزيز أخلاقيات المهنة وثقة الجمهور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد المرجع الديني الإيراني البارز، آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي، على الأهمية الدائمة لنهج البلاغة كمرشد لتعزيز الأخلاقيات المهنية، وصون كرامة الإنسان، وتوطيد ثقة الجمهور في المجتمع.

وفي رسالة ألقاها في مؤتمر متخصص حول نهج البلاغة، شدد آية الله مكارم الشيرازي على أن دراسة تعاليم أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) تقدم دروسًا قيّمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية المعاصرة.

وأكد أن فهم شخصية الإمام علي وتطبيق مبادئه في الحكم والمسؤوليات المهنية من شأنه أن يعزز رأس المال الاجتماعي بشكل كبير، ويرسي السلوك الأخلاقي في جميع المؤسسات.

واستهل المرجع الديني رسالته بالتعبير عن امتنانه لمنظمي المؤتمر والمشاركين فيه، مشيدًا بقيادة شرطة محافظة قم لتنظيمها هذا الحدث بمنهج علمي وهادف يهدف إلى تعميق فهم التراث العلوي.

وأشار إلى أن "هذا المؤتمر يمثل منصة هامة لربط حكمة نهج البلاغة الخالدة بالاحتياجات العملية للمجتمع المعاصر".