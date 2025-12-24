رجل دين شيعي: تعاليم الإمام الباقر (عليه السلام) ضرورية لفهم القرآن وهداية الشباب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في برنامج أُقيم إحياءً لذكرى مولد الإمام محمد الباقر (عليه السلام) في الحوزة العلمية الرسول الأعظم كامتي بمدينة ناجبور، ألقى مولانا أنصار علي هندي كلمةً مؤثرةً أكد فيها على أهمية قراءة القرآن الكريم وفهمه.

وحثّ الشباب على الاقتداء بالإمام محمد الباقر (عليه السلام) والتعلم من تعاليمه. بدأ مولانا أنصار علي هندي كلمته باقتباس آية قرآنية، مهّد بها لرسالته.

وأوضح أن فهم القرآن لا يقتصر على قراءته فحسب، بل يشمل أيضاً استيعاب معانيه العميقة في ضوء سيرة الإمام محمد الباقر (عليه السلام) الصالحة. وشدد مولانا هندي على ضرورة أن يتعلم شباب اليوم من العلم والحكمة اللذين غرسهما الإمام الباقر (عليه السلام) ليعيشوا حياةً صالحة.

قال مولانا هندي: "لفهم القرآن الكريم والاستفادة منه حقًا، لا بد من اتباع نهج الإمام محمد الباقر (عليه السلام).

فحياته منارةٌ للمعرفة والهداية، ومن الضروري أن يدمج الشباب المسلم تعاليمه في حياتهم". وقد لاقت كلمته صدىً لدى الحضور، إذ حثتهم على التأمل في تعاليم الإمام محمد الباقر (عليه السلام) العميقة، والسعي إلى فهم أعمق للقرآن في حياتهم اليومية.