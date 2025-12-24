آية الله ميلاني، نموذج خالد للعلم والروحانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد مؤتمرٌ تذكاريٌّ في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول في مشهد، إحياءً للذكرى الخمسين لرحيل آية محمد هادي ميلاني، مُسلطًا الضوء على إرثه العلمي والاجتماعي والسياسي. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكّد الحاج علي خياط، مدير حوزات محافظة خراسان، على أن المجتمع المعاصر في أمسّ الحاجة إلى نماذج علمية حقيقية يُحتذى بها.

وقال المدير: "إن آية محمد هادي ميلاني شخصيةٌ متكاملةٌ ومُلهمة، إذ تجعله أبعاده العلمية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية قدوةً لنا اليوم، ولا سيما للجيل الشاب".

وأشار الحاج علي خياط، وهو أيضًا عضو في المجلس السياسي للمؤتمر، إلى الجذور العريقة لحوزات خراسان، التي تعود إلى القرون الأولى للإسلام. أكد المتحدث أن "آية ميلاني لعب دورًا محوريًا في الارتقاء بالحوزة العلمية بعد هجرته إلى مشهد، وكان له تأثير بالغ في مجالات البحث العلمي، والمشاركة المجتمعية، والعمل السياسي، بما في ذلك التصدي لنفي الإمام الخميني".

كما تحدث في الجلسة الدكتور أحد فرامرز قرمالكي، رئيس مؤسسة البحوث الإسلامية في أستان قدس رضوي، واصفًا المؤتمر بأنه تكريمٌ لإرث حضاري إسلامي.