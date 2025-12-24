مؤتمر الوحدة الباكستاني في كراتشي يجمع بين الزعماء الدينيين الشيعة والسنة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد مؤتمر اتحاد الأمة (مؤتمر وحدة باكستان) في كراتشي، باكستان، بمشاركة قادة دينيين من الطائفتين الشيعية والسنية، إلى جانب قادة من جميع الأحزاب السياسية الدينية الرئيسية في البلاد.

وتضمن المؤتمر كلماتٍ ألقاها شخصيات بارزة، من بينهم آية الله الحافظ سيد رياض حسين نجفي، رئيس وفاق المدارس الشيعية في باكستان. وأعرب علماء الدين عن قلقهم إزاء مجموعة من المواضيع، مع التركيز بشكل خاص على التوترات الراهنة بين باكستان وأفغانستان. كما أصدروا بيانًا يحثّ القوات المسلحة الباكستانية على التمسك بدعم حرية فلسطين، مؤكدين أن أي عمل ضد حركات المقاومة سيكون غير مقبول. وشدد علماء الدين الباكستانيون على ضرورة عدم إجبار الحكومة الباكستانية على اتخاذ قرارات تتعارض مع المصالح الوطنية والمبادئ الإسلامية تحت وطأة الضغوط الدولية.

كما أعرب الحاضرون عن معارضتهم الشديدة للخطة الأمريكية المقترحة لإنشاء "قوة استقرار دولية لغزة"، مسلطين الضوء على الحاجة إلى التشاور الكامل مع الشعب والمسؤولين الباكستانيين قبل اتخاذ أي إجراء عسكري.