تشييع النعش الرمزي للإمام الهادي (عليه السلام) عند العتبتين المقدستين

بدأت مراسم التشييع من صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، إذ حُمل النعش الرمزي وسط أجواء من الحزن والأسى بذكرى شهادة الإمام الهادي (عليه السلام)، واتجه الموكب بعد ذلك إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، وأُقيمت مراسم العزاء، بإلقاء القصائد التي تعبر عن الفاجعة الأليمة.

ويُعد التشييع الرمزي تقليدًا سنويًّا حرص على إقامته موكب أهالي كربلاء المقدسة ومحبو أهل البيت (عليهم السلام) بالتنسيق مع قسم الشعائر والمواكب الحسينية، للتعبير عن الحزن بذكرى شهادة الإمام الهادي (عليه السلام).

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إقامة مراسم العزاء وإظهار معالم الحزن، في المناسبات الدينية التي تحيي ذكرى أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

