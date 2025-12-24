من الحجاب إلى المسؤولية الاجتماعية: إعادة النظر في حياة الإمام الهادي (عليه السلام) بين النساء الهنديات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمت مراسم عزاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي النقي (عليه السلام) بمشاركة نساء في ولاية هاريانا الهندية.

وهدفت هذه المراسم إلى تسليط الضوء على تعاليم الإمام الهادي (عليه السلام) الأخلاقية والاجتماعية، والتأمل في المسؤوليات الدينية والاجتماعية للمرأة في عصرنا الحالي.

وخلال المراسم، أكدت العالمة والداعية الهندية السيدة ندى بتول على جوانب مختلفة من حياة الإمام الهادي (عليه السلام)، واصفةً إياه بأنه نموذج شامل للصبر والتقوى والمعرفة ومقاومة الظلم. وحثت النساء على استلهام هذه الصفات للمساهمة الفعّالة في تربية الأبناء، ونشر الوعي الاجتماعي، وتعزيز الأخلاق والروحانية في المجتمع.

كما تناولت السيدة عظمة زينب، التربوية والداعية، أهمية الحجاب والحياء، مؤكدةً كيف تُسهم هذه المبادئ في الحفاظ على الصحة الأخلاقية والأمن الاجتماعي.

أوضحت السيدة ثانيا بتول، مستشهدة بمثال الإمام الهادي (عليه السلام)، أهمية العبادة والأخلاق ودعم المظلومين.

وصفت حياة الإمام الهادي (عليه السلام) بأنها نبراسٌ يُهتدى به للنساء في سبيل الكرامة والمعرفة والثبات. وأكد منظمو الفعالية أن مثل هذه البرامج لا تُعمّق فهم تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) فحسب، بل تُمهّد الطريق أيضًا لمشاركة المرأة الفعّالة والمؤثرة في المجالات العلمية والأخلاقية والاجتماعية. وشكّلت هذه اللقاءات تعبيرًا جليًا عن حبّ النساء وولائهنّ لأهل البيت (عليهم السلام).