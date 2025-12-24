إصدار العدد 192 من مجلة الرياحين للأطفال + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 192 من مجلّة "الرياحين" الشهرية المتخصّصة بثقافة الطفل.

وتُشرف على إصدار المجلة شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم، والتي تُعَدّ من أبرز الإصدارات التربوية في أدب الطفل على الساحة العراقية.

وقال مسؤول الشعبة، السيد حسنين الخفاجي: إنّ "مجلّة الرياحين تحمل مضمونًا تربويًا وتثقيفيًا موجّهًا يسهم في بناء وعي الطفل وتنمية شخصيته، فضلًا عن تعزيز ارتباطه بالهوية الثقافية والدينية".

