كيان الاحتلال يشن غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

استهدفت غارة منفصلة محيط بلدة حومين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، التي أشارت إلى أن أربعة غارات طالت وادي النميرية وثلاثة غارات وادي دير الزهراني، من بينها غارة لم تنفجر.

وأعلن جيش الاحتلال أن الغارات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، مؤكدا أنه دمر منشآت عسكرية وبنى تحتية استخدمها الحزب في عملياته الأخيرة، ضمن تصعيد التوتر في المنطقة.

ونفذ جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، تفجيرا واسعا في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل جنوب لبنان، قرب الحدود، في اعتداء جديد على المنطقة.

واستهدفت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمقبرة المجاورة، فيما سمع دوي الانفجار في أنحاء البلدة.

وفي حادثة منفصلة، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من عمال ومزارعين في بساتين أطراف بلدة الوزاني جنوب لبنان، وفق مصادر محلية.

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد شن، الإثنين، غارة على سيارة على طريق عقتنيت في منطقة الزهراني بقضاء صيدا، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

