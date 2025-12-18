إصدار العدد 44 من مجلة دراسات استشراقية + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 44 من مجلة دراسات استشراقية الفصلية التي تعنى بالتراث الاستشراقي عرضًا ونقدًا.

وتُصدَر المجلة عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وتضمن هذا العدد دراسات نقدية تتناول التاريخ المؤدلج للاستشراق ومناهجه في دراسة القرآن الكريم، وتحليلات لخطاباته ومقارباته تجاه التراث الإسلامي.



كما يقدّم العدد قراءات بحثية في الصورة الاستشراقية للشخصيات الإسلامية، وقضايا ما بعد الكولونيالية "وهي دراسات تعنى بنقد وتحليل آثار الاستعمار المستمرة على الهويات والمجتمعات بعد انتهاء الحكم المباشر" إضافةً إلى ترجماتٍ ونقاشات معمّقة حول مصدريّة القرآن الكريم.

