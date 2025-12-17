حرق سيارات وكتابات عنصرية.. "كتائب الملك داوود" تهدد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أظهرت صور وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام فلسطينة محلية احتراق سيارات المواطنين، وعبارات عنصرية كتبها المستوطنون على الجدران.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي، بأن جريمة على خلفية قومية وقعت في منطقة رام الله، حيث "دخل يهود الليلة الماضية إلى قرية عين يبرود شمال رام الله، وأضرموا النار في سيارات، ورشوا كتابات غرافيتي".

وقالت الإذاعة إن "الكتابات وجهت ضد قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، وجاء فيها:

"آفي بلوط، لا تتدخل معنا! – تحيات كتائب الملك داود". وفي كتابة أخرى ورد: "توقفوا عن ملاحقة اليهود!".

و"كتائب الملك داود" هو الاسم الجديد الذي يستخدمه شبان التلال لتبني المسؤولية عن أعمال الجريمة القومية والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.