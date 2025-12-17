"رفح الجديدة".. الجيش الإسرائيلي يقسم المدينة إلى خلايا ميدانية لنقلها إلى قوة دولية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال موقع "واللا" العبري في تقرير نشر الثلاثاء تحت عنوان "الاستعدادات لـ"رفح الجديدة": قسّمت المدينة إلى خلايا ميدانية تمهيدا لتسليمها إلى قوة دولية"، إن مفاوضات جرت بين المؤسسة الأمنية والجهاز الأمريكي في كريات غات بشأن توزيع "المضلعات"، أي توزيع الخلايا الميدانية وفقا لعدد محدد من الوحدات في "المدينة الجديدة" برفح.

وأفاد المصدر نقلا عن مصادر في القيادة الجنوبية بأن هذا يعدّ تقدما، إذ ستبدأ الأعمال الهندسية في القطاع ضمن هذه المضلعات.

وذكر أنه وبعد الحصول على الموافقة الأمنية وإجراء عمليات التفتيش، سيصل ممثلو منظمات الإغاثة الدولية للتأكد من خلو المناطق من مخلفات القنابل والمتفجرات، ومن إمكانية البدء بالأعمال الهندسية لبناء سقوف للفلسطينيين الذين سيسكنون هناك.

وفي هذه المرحلة، لم تصدر بعد الموافقة على تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والبنية التحتية الخطرة والأنقاض.

وبحسب مصادر في القيادة الجنوبية، فقد تم تطهير المنطقة لكن لا يزال هناك الكثير من العمل على أرض الواقع لحين إحراز تقدم.

وفي الوقت نفسه، تتراكم المعدات الهندسية في جنوب قطاع غزة استعدادا لـ"الضوء الأخضر" لبدء العمل.

قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة

والاثنين عقد مؤتمر بالغ الأهمية لإسرائيل، يتيح فرصة لفهم ما إذا كانت هناك دول قد قررت الانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات للعمل في غزة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفق ما ذكره الموقع العبري.

وتحذر تل أبيب من أن إرسال جنود إلى قطاع غزة ليس بالأمر الممكن من تركيا وقطر، ولا سيما الدول التي تعلن عداءها لإسرائيل.

كما تشير مصادر أمنية إلى ضرورة نزع سلاح حماس وتسليم السلطة إلى قوة متعددة الجنسيات.

ووفقا لمصادر أمنية، قد تكثّف الولايات المتحدة الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية إذا أبدت بعض الدول المشاركة حماسا كبيرا لإرسال قوات عسكرية.

في غضون ذلك، يواصل البيت الأبيض الضغط على الحكومة الإسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

والآن، ووفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية، فإن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس نتيجة لاغتيال رائد سعد الرجل الثاني في حماس ردا على تفجير عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في جنوب قطاع غزة، بل نتيجة لإصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية دون عودة جثمان ران غويلي.